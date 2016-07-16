Парламент Туреччини обстріляли з танків, військовий вертоліт відкрив вогонь в Анкарі (відео)
Будівлю турецького парламенту в Анкарі обстріляли з танків, а по штабу національної розвідки Туреччини стріляли військові вертольоти.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців. Один з них заявляє, що чув вибух.
MORE: Turkish military helicopters open fire at national intelligence HQ, two loud explosion heard in center of Ankara - Reuters witnesses— Reuters World (@ReutersWorld) July 15, 2016
Також користувачі викладають у соцмережі ролики з вертольотом в небі, який стріляє по землі з автоматичної зброї.
VIDEO: Military helicopter opens fire over Ankara, Turkey https://t.co/t5ikuoyqgTpic.twitter.com/4kwWAQp1le via @OfficialJoelF— Liveuamap (@Liveuamap) July 15, 2016
My friend from Ankara just sent me over whatsapp this video of military helicopters "show of force" in city's sky pic.twitter.com/blYKTAL7r3— Zalameh (@BDS4Justice) July 15, 2016
Як повідомляв УНІАН, у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину, після того як прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.