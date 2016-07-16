Парламент Туреччини обстріляли з танків, військовий вертоліт відкрив вогонь в Анкарі (відео)

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців. Один з них заявляє, що чув вибух.

MORE: Turkish military helicopters open fire at national intelligence HQ, two loud explosion heard in center of Ankara - Reuters witnesses — Reuters World (@ReutersWorld) July 15, 2016

Також користувачі викладають у соцмережі ролики з вертольотом в небі, який стріляє по землі з автоматичної зброї.

My friend from Ankara just sent me over whatsapp this video of military helicopters "show of force" in city's sky pic.twitter.com/blYKTAL7r3 — Zalameh (@BDS4Justice) July 15, 2016

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину, після того як прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.