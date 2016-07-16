Парламент Туреччини обстріляли з танків, військовий вертоліт відкрив вогонь в Анкарі (відео)

01:46, 16 липня 2016
Політика
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Будівлю турецького парламенту в Анкарі обстріляли з танків, а по штабу національної розвідки Туреччини стріляли військові вертольоти.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців. Один з них заявляє, що чув вибух.

Також користувачі викладають у соцмережі ролики з вертольотом в небі, який стріляє по землі з автоматичної зброї.

Як повідомляв УНІАН, у Туреччині ввели військовий стан і комендантську годину, після того як прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

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