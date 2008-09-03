Люди Луценка кажуть про зраду і присягаються у вірності Тимошенко

Рішення парламентської фракції «Наша Україна – Народна самооборона» про вихід з коаліції демократичних сил, начебто підтримане 39 народними депутатами України, стало "логічним продовженням політики керівництва Секретаріату Президента, спрямованої на згортання демократичних процесів у державі та формування такої владної вертикалі, яка не має навіть мінімальної підтримки серед людей", заявляє Громадянський рух "Народна самооборона".

Як ідеться у заяві, розміщеній на сайті "Народної самооборони", представники групи «Народна самооборона» фракції НУ-НС "найменшою мірою не здивовані тим, що таке надзвичайно важливе й доленосне для держави рішення як фактичне припинення діяльності парламентської коаліції ухвалювалося не просто сумнівним методом, а, фактично, шляхом банальних махінацій. Адже ідейним натхненником такого кроку народних депутатів був фактичний покровитель корупції у владних верхах, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА. Чи варто дивуватися й з того, що насправді за вихід з коаліції демократичних сил проголосувало лише 30 народних депутатів від «Нашої України – Народної самооборони» (ще 9 осіб начебто про свою принципові згоду на таке рішення зголосилися у телефонному режимі), серед яких був і Юрій БУТ, особа, яка своїми вчинками давно поставила себе поза фракцією НУ-НС та межами українського парламенту?".

Громадянський рух «Народна самооборона» наголошує, що "завжди виступав лише з позиції формування в Україні коаліції демократичних сил. Тому для нас є абсолютно неприйнятною позиція тих народних депутатів від НУ-НС, котрі на догоду «сантехнікам» з Банкової готові поставити хрест на демократичних завоюваннях останніх років. Жоден з депутатів від «Народної самооборони» не віддав свого голосу за вихід з коаліції демократичних сил. Так само не підтримав цього рішення і лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО, адже воно було б фактичною зрадою виборців, яким блок «Наша Україна – Народна самооборона» з першого до останнього дня виборчої кампанії 2007 року обіцяв створення майбутньої парламентської коаліції лише з числа демократичних сил".

"Розцінюючи позицію наших колишніх партнерів з блоку «Наша Україна – Народна самооборона», котрі вийшли з коаліції демократичних сил, як зрадницьку та блюзнірську, Громадянський рух «Народна самооборона» категорично заявляє: жодні погрози чи обіцянки з Банкової не змусять нас поміняти своє ставлення щодо коаліції демократичних сил! Ми й надалі узгоджуватимемо свої дії у Верховній Раді з Блоком Юлії Тимошенко і тими політичними силами, які готові підтримати наше прагнення збудувати в Україні демократичне, заможне суспільство, подолати корупцію та припинити владне свавілля", йдеться у заяві.

"Народна самооборона" висловлює готовність "стати на захист демократичних завоювань від будь-яких зазіхань політиків, котрі шляхом погроз, шантажу та елементарного шахрайства прагнуть захопити всю повноту влади у державі".

Як повідомляв УНІАН, фракція НУ-НС вийшла з демократичної коаліції. За словами члена фракції Володимира АР`ЄВА, відповідне рішення було ухвалене на засіданні фракції. "За" проголосувало 29 народних депутатів, проти - 9, утрималися – 6.

В.АРЬЄВ повідомив, що крім народних депутатів у засіданні фракції брали участь члени уряду, обрані за квотою НУ-НС. При цьому він запевнив, що глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не брав участі у засіданні фракції.