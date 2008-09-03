У Тимошенко бачать лише одну коаліцію

Блок Юлії Тимошенко не бачить іншої коаліції, аніж демократична, а результативне голосування з питань, що є першочерговими для держави, не є зрадою.

Таке повідомлення розміщене на офіційному сайті БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ і Партія регіонів у вівторок, 2 вересня, ухвалили низку законів про перерозподіл влади на користь Кабінету міністрів і ВР.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК залишив пленарне засідання, мотивувавши це небажанням "розвалювати коаліцію".

У блоці “Наша Україна – Народна Самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і скликали екстрене засідання фракції, на якому було ухвалено рішення про вихід з коаліції. За словами члена фракції Володимира АР`ЄВА, відповідне рішення було ухвалене на засіданні фракції. "За" проголосувало 29 народних депутатів, проти - 9, утрималися – 6. В.АРЬЄВ також повідомив, що крім народних депутатів у засіданні фракції брали участь члени уряду, обрані за квотою НУ-НС.