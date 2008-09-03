БЮТ відмовляється говорити мовою ультиматумів

Фракція БЮТ не збирається ухвалювати рішення про вихід з демократичної коаліції.

Про це сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заявив член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

«Ми не збираємося своїми діями розвалювати коаліцію», - сказав він.

В.ПИСАРЕНКО зазначив, що вчорашнє рішення НУ-НС про вихід з коаліції виглядає, як чергова спланована провокація Секретаріату Президента.

За словами В.ПИСАРЕНКА, всі закони, які були вчора ухвалені, «приймалися виключно на благо народу».

Коментуючи заяву НУ-НС, що коаліція може бути збережена тільки в тому випадку, якщо БЮТ не буде долати вето Президента на 4 ухвалені вчора закони, В.ПИСАРЕНКО наголосив, що «БЮТ мовою ультиматуму не спілкується».

Як повідомляв УНІАН, БЮТ і Партія регіонів у вівторок, 2 вересня, ухвалили низку законів про перерозподіл влади на користь Кабінету міністрів і ВР.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК залишив пленарне засідання, мотивувавши це небажанням "розвалювати коаліцію".

У блоці “Наша Україна – Народна Самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і скликали екстрене засідання фракції, на якому було ухвалено рішення про вихід з коаліції. За словами члена фракції Володимира АР`ЄВА, відповідне рішення було ухвалене на засіданні фракції. "За" проголосувало 29 народних депутатів, проти - 9, утрималися – 6. В.АРЬЄВ також повідомив, що крім народних депутатів у засіданні фракції брали участь члени уряду, обрані за квотою НУ-НС.