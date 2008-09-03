Зварич прогнозує вето Президента на 4 закони

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС) прогнозує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО накладе вето на 4 закони, які вчора були ухвалені у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, йдеться про закони, якими вносяться зміни до закону про Кабмін, про СБУ та до закону по Конституційний Суд, а також щодо закону, на який було подолано вето Президента, про тимчасові слідчі комісії парламенту.

Він підкреслив, що саме від позиції БЮТ залежатиме, чи можливе відновлення коаліції демократичних сил. І при цьому додав, що в разі, коли БЮТ не голосуватиме за подолання вето на ці закони, це дасть змогу відновити коаліцію.