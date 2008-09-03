Ющенко проголосить заяву щодо подій у парламенті

Сьогодні, о 12.00, Президент України Віктор ЮЩЕНКО у приміщенні президентського Секретаріату, проголосить заяву щодо подій у парламенті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, акредитація журналістів проводиться за телефонами: 255-74-02, 255-78-44, 255-71-40 та 255-65-01.

Пряма трансляція здійснюватиметься на НТКУ, 5 каналі, та інших національних каналах, які готові прийняти сигнал, що передаватиметься через мережу «Укртелеком».