Луценко сказав, як Балога може врятувати коаліцію

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що відставка глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ може стати запорукою відновлення діяльності демократичної коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у Кабміні.

«Демократична коаліція має шанс на продовження своєї роботи. З формального погляду у неї є ще 10 днів, за ці 10 днів лідери коаліції – Президент ЮЩЕНКО і прем`єр ТИМОШЕНКО повинні сісти за стіл переговорів, зняти емоції, персональні образи і знайти спосіб подальшого функціонування демократичної коаліції. Я вважаю, що головною передумовою для ефективності таких переговорів має стати відставка пана БАЛОГИ, який з самого початку робив усе, щоб розвалити демократичну коаліцію», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, вчора на засіданні фракції НУ-НС В.БАЛОГА за допомогою телефонного зв`язку через Ігоря КРІЛЯ передавав вказівку лідерові фракції В’ячеславу КИРИЛЕНКУ для збирання голосів серед депутатів фракції за вихід з коаліції.

Як повідомляв УНІАН, фракція НУ-НС вийшла з демократичної коаліції. За словами члена фракції Володимира АР’ЄВА, відповідне рішення було ухвалене на засіданні фракції. "За" проголосували 29 народних депутатів, проти - 9, утримались – 6.

В.Ар’єв повідомив, що окрім народних депутатів у засіданні фракції брали участь члени уряду, обрані за квотою НУ-НС. При цьому він запевнив, що глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА не брав участі в засіданні фракції.