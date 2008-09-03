Міністри-нашоукраїнці не з'явилися на засідання уряду

Міністри-нашоукраїнці поки не з`явилися на засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО нагороджує переможців і призерів Олімпійських ігор у Пекіні почесними знаками і грамотами Кабінету міністрів.

Засідання уряду проходить у великому залі будинку уряду, в якому передбачені місця для міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА, міністра освіти та науки Івана ВАКАРЧУКА, міністра охорони здоров`я Василя КНЯЗЕВИЧА, міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА, міністра закордонних справ Володимира ОГРИЗКА і міністра, з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРИ.

Крім того, порожнє місце, на якому встановлено табличку «Олександр Шлапак» (перший заступник глави Секретаріату Президента - УНІАН).

У засіданні уряду, перша частина якого присвячена вшановуванню переможців і призерів Олімпійських ігор у Пекіні, бере участь єдиний міністр від фракції НУ-НС – міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який повідомив журналістам, що йому нічого не відомо про нібито існуючу рекомендацію міністрам-нашоукраїнцям не брати участь у засіданні уряду.