Ющенко зустрівся з міністрами-нашоукраїнцями

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з міністрами, обраними до уряду за квотою «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, в зустрічі брали участь, зокрема, віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр культури та науки Іван ВОВКУН, міністр ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО, міністр у справах молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр юстиції Микола ОНІЩУК, міністр освіти Іван ВАКАРЧУК.

Водночас міністри відмовились розповідати, про що йшла мова в ході зустрічі з Президентом. Зокрема, І.ВАСЮНИК зауважив: «Ви скоро почуєте результати цієї зустрічі».