У Добкіна відреагували на дії «орлів» Луценка

Прес-служба Харківської міської ради виступила з різкою критикою на адресу правоохоронних органів області у зв`язку з їх повідомленням про передачу до суду кримінальної справи щодо жителів Харківської області, затриманих за розповсюдження в особливо великих розмірах важких наркотиків, і складення в рамках цієї справи протоколів про адміністративні правопорушення щодо керівників міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, текст заяви розміщений на офіційному сайті Харківської міськради.

«Інформація, розміщена 2 вересня на сайті Головного управління МВС України в Харківській області про адмінпротокол, складений щодо керівництва міста, є черговим прикладом цинізму і вершиною непрофесіоналізму, які демонструють підлеглі міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА», - йдеться в заяві.

Автори заяви вважають, що «зведення особистих рахунків діями, які суперечать Законам і Конституції України, для харківських правоохоронців, на жаль, стають нормою. Вкотре «орли» ЛУЦЕНКА використовують своє становище і безкарність, аби дискредитувати міську владу».

У заяві наголошується, що міська рада і його виконавчі органи «залишають за собою право на гідну відповідь представникам правоохоронних органів, які захищають не права і свободи громадян, а меркантильні інтереси окремих фінансово-торговельних кланів і амбіції «політичного лузера» ЛУЦЕНКА».

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на сайті ГУ МВС України в Харківській області була оприлюднена інформація про те, що Головне слідче управління МВС України завершило розслідування і передало до суду кримінальну справу щодо жителів Харківської області, затриманих за розповсюдження в особливо великих розмірах важких наркотиків. За результатами розслідування складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.44 КУпАП (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах) щодо керівників Харківської міської ради. Всі матеріали направлено до суду для ухвалення рішення.