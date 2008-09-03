Міністри від НУ-НС вибачаться перед Тимошенко

Міністри, які представляють у Кабінеті Міністрів блок «Наша Україна – Народна самооборона», планують сьогодні взяти участь у засіданні уряду.

Про це УНІАН повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО, який прийшов на засідання Кабміну близько 11.00.

“Ми вибачимось за спізнення, але всі міністри прийдуть”, - відзначив він.

О.КУЧЕРЕНКО уточнив, що запізнення пов`язане з тим, що міністри від НУ-НС проводили зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Сьогодні на засіданні уряду під час розгляду першого питання з нагородження призерів Олімпійських ігор від блоку НУ-НС був присутній лише міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Перше питання порядку денного – нагородження олімпійців, розглядається окремо у великому залі Будинку уряду .

Далі засідання Кабінет Міністрів проходитиме в малому залі.