Богатирьова оголосила вендету Януковичу

Секретар РНБО Раїса Богатирьова не збирається залишати Партію регіонів, незважаючи на її виключення політрадою партії і позбавлення членства.

Про це йдеться в заяві Богатирьової.

"Політрада Партії регіонів, на пропозицію лідера Віктора Януковича, керуючись зміненим в недемократичному напрямку статутом, виключила мене, як одного з її лідерів, з лав політичної організації. Мотивом такого безпрецедентного рішення у цей момент було те, що я начебто вступила в дискусію з лідером партії з приводу його заяви в підтримку визнання Україною державної незалежності Південної Осетії та Абхазії", - відзначила Богатирьова.

На її думку, ця подія "поставила на кін питання про демократичні засади існування і розвитку Партії регіонів, про право на альтернативну точку зору, як і на критику дій персоналій Партії, так і на самокритику".

"Очевидним є те, що жодної причини для такого кроку, передбаченої статутом, як і політичної моралі в реальності немає, та й не могло бути", - впевнена Богатирьова.

Вона нагадала, що вона як і багато її колег і друзів, є засновником Партії регіонів.

"У найскладніші часи, коли здавалося, що партія вже перейшла межу неповернення, я залишалась на політичній трибуні, закликаючи всіх до єдності, терпіння та віри у спроможність створити велику політичну силу індустріального Сходу", - нагадала секретар РНБО.

"Ситуація, що склалася в Партії регіонів з виключенням з її рядів Р. Богатирьової, не є приватною історією. Не хотілося би думати, що це особиста помста, своєрідна розправа як спосіб боротьби із уявними конкурентами", - вважає вона.

"Це тест для її керівництва, однопартійців, і виборців на здатність політичної сили бути реальним представником інтересів українського народу, брати на себе найвищі і амбітні зобов’язання з обслуговування національного інтересу і боронити державний суверенітет. В іншому випадку партія може перетворитись в організацію без політичного майбутнього на чолі тільки з одним легітимним лідером", - додала Богатирьова.

"Мене вже не раз намагалися виключити з Партії регіонів за спробу демократичного діалогу як єдиного способу еволюції її сили і європейськості. Але і тоді і зараз я заявляю, що залишаюся з Партією. Бо я її створювала на барикадах історичних протистоянь і вона стала частиною моєї особистості", - запевнила Богатирьова.

Українська правда