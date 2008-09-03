Турчинов: Ющенко робить все, щоб знищити коаліцію

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявляє про спробу зриву засідання Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам у Кабміні, коментуючи відсутність міністрів-"нашоукраїнців" на першій частині засідання уряду, присвяченій вшановуванню переможців і призерів Олімпійських ігор у Пекіні.

«Президент викликав їх (міністрів-"нашоукраїнців" – УНІАН) якраз на той час, коли збирався уряд. Те, що Президент робить усе, щоб знищити коаліцію, – у мене вже немає жодних сумнівів. На жаль, була спроба зірвати засідання уряду, але уряд працюватиме, бо у нас достатня кількість міністрів для того, щоб ухвалювати рішення», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з міністрами, обраними до уряду за квотою «Нашої України». У зустрічі брали участь, зокрема, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр культури і науки Іван ВОВКУН, міністр ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО, міністр у справах молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр юстиції Микола ОНІЩУК, міністр освіти Іван ВАКАРЧУК.

У засіданні Кабміну, перша частина якого була присвячена вшановуванню переможців і призерів Олімпійських ігор, брав участь єдиний міністр від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” – міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.