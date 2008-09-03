Міністри-нашоукраїнці прийшли до Тимошенко, щоб показати спини
11:55, 03 вересня 2008Політика
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Знадобилися консультації
Міністри-нашоукраїнці прийшли на засідання уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, до зали засідань увійшли віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО й інші міністри, які ввійшли до складу уряду за квотою блоку «Наша Україна – Народна самооборона».
«Ми не були присутні на нагородженні олімпійців, бо ми були запрошені на нараду з Президентом», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.
У свою чергу, І.ВАСЮНИК відзначив, що нагородження олімпійців є не настільки важливим у зв`язку з виниклою ситуацією.
За якийсь час міністри залишили зал засідань для проведення політичних консультацій.
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