Міністри-нашоукраїнці прийшли до Тимошенко, щоб показати спини

Міністри-нашоукраїнці прийшли на засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, до зали засідань увійшли віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО й інші міністри, які ввійшли до складу уряду за квотою блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

«Ми не були присутні на нагородженні олімпійців, бо ми були запрошені на нараду з Президентом», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

У свою чергу, І.ВАСЮНИК відзначив, що нагородження олімпійців є не настільки важливим у зв`язку з виниклою ситуацією.

За якийсь час міністри залишили зал засідань для проведення політичних консультацій.