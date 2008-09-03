Кириленко радить не перекладати з хворої голови на Балогу

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” радить не перекладати відповідальність за розкол коаліції на главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Я пропоную в цій історії не перекладати справу з хворої голови на здорову», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що в даному випадку легко звинуватити когось, якщо сам не можеш нічого зробити. Він зауважив, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заради своєї нелюбові до глави СП, чи будь-якої іншої посадової особи не повинна була йти на розвал коаліції і зради з Партією регіонів і КПУ. “Це не є поведінка сильного прем’єра. Якщо прем’єр-міністра дратують заяви БАЛОГИ і вона заради цього готова пожертвувати з таким трудом створеною коаліцією, то у мене виникає питання, чи це є відповідальна позиція прем’єр-міністра такої великої країни», - сказав він.

При цьому В.КИРИЛЕНКО нагадав, що В.БАЛОГА давно не є членом «Нашої України». «Всі дії, які відбуваються з боку глави Секретаріату, до «Нашої України» не мають жодного відношення. Можна все звести до постаті БАЛОГИ, але це буде куцо», - додав він.