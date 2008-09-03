Кириленко натякає, що за подіями у Верховній Раді стоїть Кремль

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає малоймовірним відновлення Коаліції демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

В.КИРИЛЕНКО не виключив, що після офіційного оголошення про розкол коаліції буде створена нова коаліція між Блоком Юлії Тимошенко і Партією регіонів.

«Коаліції між Партією регіонів і «Нашою Україною» не буде. Якщо не буде коаліції «регіоналів» і БЮТ, то значить країну, швидше за все, будуть чекати дострокові парламентські вибори», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО нагадав, що фракція БЮТ має 10 днів, щоб пристати на умови НУ-НС і зберегти демократичну коаліцію. «Але станом на цю хвилину таких шансів небагато, я вам відверто скажу, оскільки вчора жодного бажання у БЮТ сідати за стіл переговорів не було. Можливо воно з’явиться сьогодні, але я сумніваюсь», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, вчорашні події підтвердили, що в парламенті є бажання «закріпити владу Кремля в Україні». «Це не партнерські і не демократичні дії», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що БЮТ і Партія регіонів, ухваливши учора 4 закони, докладають усіх зусиль для того, аби повністю відібрати владу у Президента України як цього бажає Кремль.

Як повідомляв УНІАН, учора парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабінет міністрів, про СБУ та до закону по Конституційний Суд, а також закон, на який було подолано вето Президента, про тимчасові слідчі і спеціальні комісії парламенту.