Ющенко: у ВР де-факто утворилася нова коаліція

У Верховній Раді де-факто утворилася нова парламентська коаліція.

Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО журналістам на брифінгу.

За словами глави держави, БЮТ пішов на союз з Партією регіонів.

При цьому Президент зазначив, що в основі цього союзу лежать не українські інтереси.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що вчора де-факто була припинена діяльність демократичної коаліції. Він зауважив, що причиною цього процесу є виключно боротьба за владу: «причина одна – боротьба за владу, глуха до ваших потреб, цинічна, жорстока боротьба за владу».

В.ЮЩЕНКО закликав зрозуміти, що вчора відбулась не рядова подія. «Вчора відбулось не просте технічне голосування, це, переконаний, момент нашої істини для кожного із вас і для країни в цілому – у ВР де-факто утворилась нова парламентська коаліція. Блок Юлії Тимошенко пішов на союз з Партією регіонів і комуністами», - сказав Президент. При цьому він зауважив, що в основі нової коаліції не українські і не державницькі інтереси. «Демократична коаліція зраджена цим союзом, вчорашній день показав нам все точно і ясно», - сказав Президент, висловивши думку, що розвал коаліції був добре спланованою акцією. На підтвердження своїх слів він навів приклад, що БЮТ відмовився дослухатись до всіх закликів «Нашої України» виробити спільну позицію.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що три роки парламентарії воюють за владу в Україні і у 2007 році він ініціював дострокові парламентські вибори у відповідь на змову і політичну корупцію у стінах ВР України. «Не на словах, а конкретними справами я послідовно дбав про об’єднання політичних сил – вони були зобов’язані взяти відповідальність як в парламенті, так і в державі», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що він був надзвичайно зацікавлений у швидкому початку роботи нової ВР і нового уряду і саме тому, попри все, він двічі вносив подання на призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він керувався, в тому числі, і волею мільйонів українців, які очікували ефективних дій і рішень від українського уряду. «Хочу твердо підкреслити, я оберігав коаліцію та уряд від прорахунків і помилок, які були надзвичайно часті і рясні в їх діяльності», - сказав Президент.

Він підкреслив, що лише частина з цих порад було сприйнято. «На публіці - невинні очі, а за спиною президента, і за спинами партнерів по коаліції, вузькі, у власних інтересах, рішення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що, на його глибоке переконання, керівництво уряду виконувало особисті завдання замість роботи для покращання життя людей, в тому числі не боролось з інфляцією, до якої призвели безпосередньо непрофесійні і популістські кроки уряду. В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що уряд намагався в обхід Конституції призначити нове керівництво Фонду державного майна. «Далі намір банальний: під замовника - розпродаж стратегічних об’єктів України, замість системних реформ розпочати новий перерозподіл власності та абсолютно популістична роздача пільг, коштів, а дуже часто і землі», - сказав Президент.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що він розуміє, що ситуація не безнадійна. Він назвав союз БЮТ, КПУ і ПР неприроднім. Він підкреслив, що громадяни мають побачити, в кого справжня державницька лінія, а хто бореться за владу, «де політика продажна, де політика зрадницька».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не зважаючи на все він продовжуватиме державницьку лінію.