Тимошенко прокоментувала дії міністрів-нашоукраїнців: це істерика

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що залишається прихильницею демократичній коаліції, і називає безвідповідальною політику Президента України Віктора ЮЩЕНКА з її розвалу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів, коментуючи заяву віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА і відмову міністрів-"нашоукраїнців" брати участь у сьогоднішньому засіданні уряду.

«Це істерика і просто безвідповідальні кроки. Демократична коаліція повинна жити і працювати. І я думаю, що всі, хто хоче жити в Україні, це розуміють. Тому ми абсолютно чітко продовжуємо працювати, в уряді є кворум, ми прийматимемо рішення, а той, хто не хоче працювати, хай роблять те, що вважають за необхідне, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що саме Президент В.ЮЩЕНКО впродовж восьми місяців цілеспрямовано вживав кроків для знищення демократичної коаліції.

«Ми не були союзниками, коли, починаючи з моменту створення демократичної коаліції, Президент країни знищував коаліцію з першого дня, всі вісім місяців. Щодня створювались перешкоди для роботи уряду, принижувався уряд, знищувалась робота уряду, абсолютна неможливість організації співпраці з головами місцевих адміністрацій, які підлеглі Президентові. Ви знаєте, як знищувався бюджет країни Президентом», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, Президент і Секретаріат Президента не гидували жодними засобами для того, щоб довести коаліцію до розвалу.

«БЮТ, "Народна самооборона" й інші серйозні політичні сили в державі абсолютно чітко розуміють, що демократична коаліція – це був той формат для країни, який повинен був працювати. І ми завжди були прихильниками тільки такого формату коаліції. І мені дуже шкода, що Президент України все-таки поводиться так безвідповідально і, власне, за його дорученням учора знищена коаліція. За його дорученням учора депутати (від НУ-НС – УНІАН) одержували телефонні дзвінки Президента, виходили з демократичної коаліції. Я думаю, що все це абсолютно сплановано, і всі ці речі були заплановані Президентом. Саме ця безвідповідальна політика призвела сьогодні до серйозного розхитування демократичної коаліції», - наголосила прем`єр.