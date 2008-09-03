Президент заявляє про встановлення диктатури прем’єр-міністра
12:52, 03 вересня 2008Політика
5297 0
Ющенко коментує прийняті вчора закони
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про встановлення диктатури прем’єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив у своєму зверненні до української народу, коментуючи прийняті вчора парламентом закони.
"Відновлено антиконституційний закон про уряд, який встановлює диктатуру прем’єр-міністра", - зазначив В.ЮЩЕНКО.
Він також заявив, що із внесенням змін до Закону про Конституційний Суд України, "уряд стає поза будь-яким контролем".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter