Президент заявляє про встановлення диктатури прем’єр-міністра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про встановлення диктатури прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив у своєму зверненні до української народу, коментуючи прийняті вчора парламентом закони.

"Відновлено антиконституційний закон про уряд, який встановлює диктатуру прем’єр-міністра", - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він також заявив, що із внесенням змін до Закону про Конституційний Суд України, "уряд стає поза будь-яким контролем".