Герман вважає, що Ющенко занадто драматизує

Член парламентської фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО занадто драматизує події, що відбуваються у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в інтерв’ю журналістам, коментуючи виступ глави держави.

«Президент драматизує ситуацію понад міру», - сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, дивно чути від Президента, що рішення, які були вчора ухвалені парламентом, несуть загрозу національним інтересам України.

«Важко зрозуміти, що В.ЮЩЕНКО мав на увазі. Це виступ слабкий, недержавницький і безперспективний для його подальшої політичної кар’єри», - сказала вона.