У Партії регіонів лякають Яценюка відстороненням

Народні депутати матимуть право порушити питання про відсторонення Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради України, якщо він відмовиться підписувати ухвалені парламентом закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова регламентного комітету ВР Олександр ЄФРЕМОВ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо процедури підписання спікером документів.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що голова ВР порушить чинне законодавство, якщо відмовиться підписувати ухвалені закони, і це матиме наслідки.

«Сесійний зал має право порушити питання про відсторонення. Зал має право порушити питання про переобрання», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він пояснив, що в разі відсторонення голови ВР від виконання обов’язків, підписувати ухвалені закони мають право його заступники.

Як повідомляв УНІАН, ВР ухвалила закон «Про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік і деяких інших законів», яким збільшила фінансування вугільної галузі з державного бюджету на 568 млн. грн., закон «Про підвищення престижності шахтарської праці» і закон «Про внесення змін до ст. 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (щодо неоподаткування безкоштовно наданого вугілля)».

Після цього голова ВР А.ЯЦЕНЮК залишив залу засідань парламенту, заявивши, що не братиме участі у розгляді “політичних” законів, оскільки не бажає "розвалювати коаліцію".

Після цього парламент ухвалив закони, якими вносяться зміни до закону про Кабінет міністрів, про СБУ та до закону по Конституційний Суд, а також закон, на який було подолано вето Президента, про тимчасові слідчі і спеціальні комісії парламенту. Цими законами фактично було зроблено перерозподіл повноважень між органами влади.

Крім того, учора Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з перевірки фактів постачання Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства та міжнародного права.

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про намір заветувати ухвалені вчора закони про перерозподіл повноважень між органами влади.