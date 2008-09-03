У БЮТ думають, що Ющенко бореться з Тимошенко за крісло

Сьогоднішній виступ Президента України є ні чим іншим, як початком президентської кампанії Віктора ЮЩЕНКА.

Таку думку в інтерв’ю журналістам висловив народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Я вважаю, що Президент розпочинає свою боротьбу за президентську посаду і веде цю боротьбу проти Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він запевнив, що БЮТ не збирається ухвалювати рішення про вихід з коаліції.

«Питання збереження коаліції це питання не до нас, а це питання до Секретаріату Президента, особисто до Президента і до тих людей, які з ним працюють», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він також в чергове наголосив, що БЮТ продовжує наполягати, аби пролунали вибачення перед Ю.ТИМОШЕНКО за звинувачення у зраді державним інтересам.

Відповідаючи на запитання, хто саме має зробити такі вибачення А.КОЖЕМ’ЯКІН сказав: «Вибачитися має навіть політична сила, яка представляє Президента. Але хай самі визначаться, хто буде вибачатись».

А.КОЖЕМ’ЯКІН також наголосив, що ще однією умовою збереження коаліції є звільнення Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента.