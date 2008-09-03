БЮТ звинувачує Ющенка у “брехні” та “зраді”

Фракція БЮТ продовжує наполягати на тому, що не бачить альтернативи демократичній коаліції. Про це йдеться у заяві фракції, розміщеній на сайті блоку. Разом з тим БЮТ дає зрозуміти, що ладен розглядати фракцію Ну-НС окремо від “брехуна” і “зрадника” Віктора Ющенка та Секретаріату Президента з його “провокаціями”.

“Фракція БЮТ уповноважена заявити, що звинувачення Президента Віктора Ющенка - це суцільна авантюристична брехня”, - йдеться в заяві.

“Мотив усіх його дій – боротьба з Прем‘єр-міністром України Юлією Тимошенко за перемогу на наступних президентських виборах.

Віктор Ющенка вже двічі зрадив Демократичній коаліції: у 2005 році - коли відправив у відставку уряд Юлії Тимошенко, і зараз - руйнувати Демократичну коаліцію він почав майже з перших хвилин її створення.

Фракція Блоку Юлії Тимошенко заявляє, що іншої альтернативи, аніж Демократична коаліція немає і сподівається, що фракція блоку «Наша Україна - Народна самооборона» не піддаватиметься на провокації, та не виконуватиме сценарії, написані на Банковій”.