Ющенко: українська інфляція - найвища в Європі - 34%

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує, що через популістську політику уряду річна інфляція в державі становить 34%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на брифінгу.

За словами Президента, замість системних реформ уряд розпочав новий перерозподіл власності та абсолютно популістську роздачу пільг, грошей, а дуже часто і землі.

“Наслідок, переконаний, відчув на собі кожен українець - це найвища в регіоні, в Європі інфляція. У річному обчисленні вона сьогодні складає 34%”, - наголосив глава держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, така політика може бути виправдана “виключно непрофесійним підходом”. “Виключним популізмом, за який розраховується вся нація без виключення. Але найбільше страждають ті люди, про яких найчастіше говорять політики, це - бідні люди. Немає більш страшнішого податку, ніж податок інфляції. Бо він зачіпає якраз інтереси не заможних, не мільйонерів, а найбідніших людей”, - вважає Президент.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що його вимоги захистити людей від інфляції через зміни до державного бюджету були проігноровані і березні, і в травні, і в червні.