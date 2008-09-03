У БЮТ переконані, що Ющенко Раді нічого не зробить

Говорити про новий формат коаліції в парламенті можна лише після офіційної інформації про відсутність діючої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

“Що стосується нових форматів коаліції, про це можна буде говорити після того, як офіційно частина “Нашої України”, оскільки це не вся фракція («Наша Україна – Народна самооборона» – УНІАН), подасть заяву про вихід із коаліції, й коли це буде дійсно більшість фракції, отже вже тоді ухвалюватимемо рішення щодо існування однієї й можливих моделей інших коаліцій”, - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Висловлюючи свою думку про заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу ситуації в парламенті, О.ТУРЧИНОВ нагадав, що Верховна Рада, обрана в результаті дострокових виборів, не може бути розпущена протягом року.

“Я б порадив йому (Президенту) почитати Конституцію”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, фракція НУ-НС вчора вийшла зі складу демократичної коаліції. За словами члена фракції Володимира АР’ЄВА, відповідне рішення було ухвалено на засіданні фракції. "За" проголосували 29 народних депутатів, проти - 9, утрималися – 6.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні пообіцяв достроково припинити повноваження Верховної Ради й оголосити дострокові парламентські вибори, якщо протягом конституційного терміну – 30 днів - не буде створено нову коаліцію.