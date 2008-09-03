Луценко просить "не гнати паровоз з прогнозами жахівок"
14:59, 03 вересня 2008Політика
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Міністр розказав, у що слабо вірить
Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що на сьогодні говорити про дострокові вибори до Верховної Ради поки ще зарано.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.
“Я б не поспішав сьогодні забивати ефір планами дострокових виборів, тому що я в них, чесно кажучи, слабо вірю”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Міністр вважає, що ще є можливість або змінити позицію фракції НУ-НС, або “змінити конфігурацію коаліції”.
“Давайте почекаємо, давайте не гнати паровоз з прогнозами жахівок”, - закликав Ю.ЛУЦЕНКО.
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