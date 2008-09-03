У ЄЦ знають, чому Тимошенко "цілком залежить" від вказівок Кремля

Голова партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ вважає, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО послідовно руйнувала єдність демократичних сил.

Про це йдеться у коментарі І.КРІЛЯ, переданому УНІАН прес-службою «Єдиного Центру»,

«Найбільш підлі удари в спину Помаранчевої революції постійно наносили не її опоненти, а саме Ю.ТИМОШЕНКО» - заявив народний депутат, лідер «Єдиного Центру» Ігор КРІЛЬ.

Першим таким ударом він називає спровоковану самою ж Ю.ТИМОШЕНКО скандальну відставку її уряду у 2005 році. Наступним ударом була ініційована спільно з Партією регіонів та Комуністичною партією України відставка уряду Юрія ЄХАНУРОВА у 2006 році.

У цьому ж ряду І.КРІЛЬ називає «послаблення позицій демократичних сил через сепаратний похід до Верховної Ради у 2006 із відверто антипрезидентським характером виборчої кампанії, а також змова з Партією регіонів, яка спрямована на дерибан влади та найбільш привабливих державних активів. Прикладами цього є голосування за закон про Кабінет міністрів, спільні ініціативи щодо змін до Конституції, лобіювання тіньових схем у сфері державних закупівель».

«Тепер стає очевидним, що зближення Юлії ТИМОШЕНКО з Віктором ЮЩЕНКОМ було лише спробою політичної мімікрії. Ставши поряд з ЮЩЕНКОМ, ТИМОШЕНКО з політика із рейтингом 3%, який змагався з Л.КУЧМОЮ за звання лідера народної недовіри, перетворилася на одного з персонажів української політики», - переконаний лідер «Єдиного Центру».

Причиною такої поведінки лідера БЮТ І.КРІЛЬ називає «її повну залежність від вказівок Кремля, який володіє детальним досьє щодо оборудок на газовому ринку у 90-х роках».