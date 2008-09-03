Карасьов прогнозує дострокові вибори у грудні

Найближчим часом “Наша Україна – Народна самооборона” оголосить про вихід зі складу Коаліції демократичних сил, і у грудні відбудуться нові дострокові вибори до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз зробив директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ сьогодні на прес-конференції.

“Свідоцтво про смерть коаліції вже потрібно виписувати. Я б це зробив, якщо б політологи займалися такими справами”, - зауважив експерт.

Одночасно з цим, за його словами “не слід поспішати видавати свідоцтво про народження нової коаліції у складі Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів”.

“Наголошую, що ця комбінація – тимчасова, кон’юнктурна. Для її перетворення у справжню парламентську більшість бракує багато чого, зокрема, що найголовніше, адекватних посад, які б урівноважили політичні апетити Партії регіонів і БЮТ та владні амбіції їх лідерів Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА”, - пояснив В.КАРАСЬОВ.

Він висловив упевненість, що ці політики матимуть труднощі із поділом посади прем’єр-міністра. “Теоретично можна припустити, що вони домовилися: Ю.ТИМОШЕНКО – глава уряду, В.ЯНУКОВИЧ – спікер Верховної Ради (за умови перерозподілу владних повноважень від Президента до парламенту, що вже було зроблено вчора). Але наголошу, що В.ЯНУКОВИЧ завжди хотів бути прем’єр-міністром, і посада спікера для нього є неадекватно. Як вони будуть ділитися – не знаю”, - сказав політолог.

Він також констатував, що “поки у ЯНУКОВИЧА і ТИМОШЕНКО є певна ейфорія, адже їм вдається працювати разом і ухвалювати необхідні рішення”. “Але коли прийде час формувати нову коаліцію, тоді й виникнуть значні труднощі”, - вважає В.КАРАСЬОВ.

Говорячи про подальший розвиток подій в українському парламенті, В.КАРАСЬОВ спрогнозував, що “найближчими днями А.ЯЦЕНЮК оголосить про вихід НУ-НС із так званої Коаліції демократичних сил, яка припинить своє існування. “Так, насправді, НУ-НС і БЮТ є демократичними силами, але при цьому вони є різними в геополітичному контексті. У цьому сенсі позиції БЮТ є ближчими до Партії регіонів”, - зауважив експерт.

Далі, нагадав В.КАРАСЬОВ, розпочнеться 30-денний термін для формування нової коаліції і, відповідно, нового уряду. Якщо це не буде реалізовано, у Президента будуть підстави для офіційного оголошення про припинення повноважень Верховної Ради нинішнього скликання і призначення нових дострокових парламентських виборів.

“З урахуванням, що виборча кампанія триває два місяці, десь на середину грудня 2008 року вже можна призначати дату парламентських виборів”, - підсумував політолог.