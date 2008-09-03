Хмара думає, що Тимошенко і Кремль обмінялися сигналами

Схвалення віце-спікером Держдуми РФ дій прем’єр-міністра України у грузинському питанні є опосередкованим підтвердженням злагоджених дій Юлії ТИМОШЕНКО з Кремлем.

Про це заявив представник Української народної партії, колишній дисидент Степан ХМАРА. Так політик прокоментував слова віце-спікера Держдуми РФ, представниці пропрезидентської партії «Єдіная Росія» Любові СЛІСКОЇ про те, що «ТИМОШЕНКО поводиться абсолютно правильно». Вона також назвала дії Ю.ТИМОШЕНКО «розумним розрахунком», відзначивши «виважену позицію» українського прем’єр-міністра в оцінці конфлікту на Кавказі.

«З точки зору російських національних інтересів така поведінка Юлії ТИМОШЕНКО дійсно видається розумною, тому вона і знайшла підтримку пропрезидентських сил Росії», - зазначив політик.

«ТИМОШЕНКО і Кремль обмінялися сигналами напередодні старту президентської кампанії. Прем’єр просигналізувала, що готова поступатися національними інтересами, а Кремль – що в такому разі готовий підтримати її в боротьбі за президентське крісло», - зазначив С.ХМАРА. На його думку, «Україна повертається до ситуації 2004 року, коли на президентські перегони в Україні Москва має виставити хоч одного свого претендента». «У 2008 році Москва демонструє, що може виставити вже двох претендентів – ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА», - зазначає С.ХМАРА.