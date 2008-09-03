Події у Верховній Раді вселили оптимізм у Добкіна

Мер Харкова Михайло ДОБКІН вітає можливе створення коаліції БЮТ і Партії регіонів й вважає, що це об`єднає країну, сприятиме державному будівництву.

Про це йдеться в заяві М.ДОБКІНА з приводу подій у Верховній Раді України, розміщеному на сайті Харківської міськради.

«Якщо припустити, що у Верховній Раді буде створено коаліцію БЮТ і Партії регіонів, то це, за великим рахунком, означало б об`єднання України», – вважає М.ДОБКІН.

«Якщо таке об`єднання відбудеться гіпотетично, то ми спокійно почнемо відбудовувати країну», - заявив мер Харкова.

М.ДОБКІН сказав: «Економіку країн світу сьогодні спіткала економічна криза. Україну роздирають ще й внутрішні суперечності. Що корисніше для країни: постійні взаємні звинувачення неіснуючої коаліції чи плідна робота більшості?».

Також М.ДОБКІН зазначив, що вчорашній день роботи Верховної Ради вселяє оптимізм, і є надія на те, що буде прийнято зміни до держбюджету за підсумками дев`яти місяців, і місцевим бюджетам профінансують усі ті програми, що обіцяли на початку року.