Події у Верховній Раді вселили оптимізм у Добкіна
Мер Харкова розмістив заяву на сайті
Мер Харкова Михайло ДОБКІН вітає можливе створення коаліції БЮТ і Партії регіонів й вважає, що це об`єднає країну, сприятиме державному будівництву.
Про це йдеться в заяві М.ДОБКІНА з приводу подій у Верховній Раді України, розміщеному на сайті Харківської міськради.
«Якщо припустити, що у Верховній Раді буде створено коаліцію БЮТ і Партії регіонів, то це, за великим рахунком, означало б об`єднання України», – вважає М.ДОБКІН.
«Якщо таке об`єднання відбудеться гіпотетично, то ми спокійно почнемо відбудовувати країну», - заявив мер Харкова.
М.ДОБКІН сказав: «Економіку країн світу сьогодні спіткала економічна криза. Україну роздирають ще й внутрішні суперечності. Що корисніше для країни: постійні взаємні звинувачення неіснуючої коаліції чи плідна робота більшості?».
Також М.ДОБКІН зазначив, що вчорашній день роботи Верховної Ради вселяє оптимізм, і є надія на те, що буде прийнято зміни до держбюджету за підсумками дев`яти місяців, і місцевим бюджетам профінансують усі ті програми, що обіцяли на початку року.