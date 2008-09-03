Парламент Грузії достроково відмінив військовий стан

Парламент Грузії сьогодні на пленарному засіданні затвердив указ президента Грузії «Про дострокову відміну з 4 вересня військового стану на всій території Грузії». Парламент також затвердив указ президента «Про оголошення з 4 вересня надзвичайного стану на території Абхазької автономної республіки, колишньої Південноосетинської автономної області і деяких інших районах країни, контрольованих окупаційними військами Росії». В указі президента, затвердженому парламентом, сказано, що «надзвичайний стан у вищеназваних районах Грузії введене строком на 15 днів», пише Газета.ру. Військовий стан на всій території Грузії був введений 9 серпня за рішенням парламенту, який схвалив указ президента країни про введення ВС строком на 15 днів, 23 серпня парламент підтримав пропозицію президента про продовження військового стану на період з 24 серпня до 8 вересня.