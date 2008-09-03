Ющенко вигнав Бута

У Секретаріаті Президента закінчилася зустріч глави держави Віктора Ющенка з фракцією блоку НУ-НС.

Як повідомило «Главреду» інформоване джерело, на початку цієї зустрічі Президент зажадав від народного депутата Юрія Бута, щоб той залишив зал. Президент наголосив, що зрадникам «не місце у фракції НУНС».

Як відомо, Юрій Бут раніше разом з Ігорем Рибаковим написали заяви про вихід з демократичної коаліції. Вчора Бут голосував спільно з фракціями Партії регіонів і БЮТ.