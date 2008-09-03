Ющенко вигнав Бута
17:26, 03 вересня 2008Політика
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В СП закінчилася зустріч Президента з фракцією НУ-НС
У Секретаріаті Президента закінчилася зустріч глави держави Віктора Ющенка з фракцією блоку НУ-НС.
Як повідомило «Главреду» інформоване джерело, на початку цієї зустрічі Президент зажадав від народного депутата Юрія Бута, щоб той залишив зал. Президент наголосив, що зрадникам «не місце у фракції НУНС».
Як відомо, Юрій Бут раніше разом з Ігорем Рибаковим написали заяви про вихід з демократичної коаліції. Вчора Бут голосував спільно з фракціями Партії регіонів і БЮТ.
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