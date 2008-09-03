Доній: Ющенко сказав, що піде на вибори 2010 року і переможе
17:46, 03 вересня 2008Політика
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Зварич підтвердив
Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив впевненість, що переможе на президентських виборах 2010 року.
Про це повідомив народний депутат від “Наша Україна – Народна самооборона” Олесь ДОНІЙ, розповідаючи про зустріч фракції НУ-НС з Президентом.
«Він сказав, що піде на вибори 2010 року і переможе», - сказав О.ДОНІЙ.
Про готовність Президента йти на наступні президентські вибори розповів журналістам і інший депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
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