Гриценко підозрює, що Ющенко планує нестандартні заходи

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО рекомендує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ утримуватися від думок про можливі силові заходи, спрямовані на врегулювання політичної кризи в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні журналістам.

“Мене дуже турбує тон сьогоднішніх виступів Президента і слова, які він вживає. Це, зокрема, “диктатура”, “переворот”, “антиукраїнське”, “антидержавницьке”, “всупереч інтересам власного народу” тощо. Я хотів би помилитися, але такі слова, зазвичай, вживають тоді, коли планують наступні “нестандартні – силові” заходи. Я хотів би рекомендувати Президенту утримуватися, навіть у роздумах, від будь-яких заходів силового, надзвичайного характеру”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

У зв’язку з чим, він застеріг, що “питання безпеки і стабільності держави – це питання ключової, головної цінності для нашої країни”.

“І якщо хтось вдасться до якихось силових дій, може отримати дуже сильний, принаймні політичний опір. Тому що 360 голосів у парламенті можуть прийняти будь-яке рішення”, - наголосив народний депутат.