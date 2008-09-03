У НУ-НС зітхають: коаліціанти вже листи писати одне одному почали

Депутати від “Наша Україна – Народна самооборона” планують виступити з ініціативою проведення круглого столу для виходу із кризової ситуації в демократичній коаліції.

Про це журналістам повідомив депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН після зустрічі фракції НУ-НС з Президентом.

Зокрема, він повідомив, що спільно з Миколою КАТЕРИНЧУКОМ вони планують ініціювати круглий стіл для того, щоб вивести коаліцію із тупикової ситуації.

«Люди не чують один одного, почали один одному писати листи. Лист - це добре. Щоб задокументувати, в котрій годині що, але потрібно ще один одному довіряти», - сказав Ю.КАРМАЗІН, наголосивши, що сьогодні необхідно відновлювати довіру в коаліції.

«Я переконаний, ця коаліція ще себе не вичерпала, хоча і не так багато є оптимістів», - сказав Ю.КАРМАЗІН.