Тимошенко запевняє, що свого крісла ні за що не залишить

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що продовжуватиме очолювати уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Кабінеті міністрів на нараді з фахівцями Міністерства охорони здоров’я та представниками фармацевтичної промисловості України.

«Я знаю, що у вас всіх зараз в очах і на обличчях питання: чи буде працювати цей уряд, і чи здатний він буде взагалі це робити, і скільки часу там є, враховуючи всі ті коаліційні перипетії.

Я можу вам сказати - будьте спокійними, і я хочу трошки вам свого спокою передати, ніяка суєта, ніякі інтриги, ні уряд не зруйнують, ні мого керівництва цього уряду не зруйнують, і не зруйнують нормального руху країни до системних і глибоких реформ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр закликала присутніх спокійно працювати.