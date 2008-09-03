Луценко закликає лідерів БЮТ і НУ-НС знайти спільну мову

Міністр внутрішніх справ України, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО закликає лідерів БЮТ і блоку “Наша Україна – Народна самооборона” сісти за стіл переговорів для збереження демократичної коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Я закликаю політиків БЮТ і НУ-НС сісти за стіл переговорів і знайти спільну мову… Я справді вважаю, що сьогодні ще не вичерпано ресурс таких домовленостей і можна сісти за стіл переговорів і знайти рішення у багатьох питаннях», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, він висловив пересторогу, що рішення про вихід «Нашої України» з коаліції «було прийнято під тиском». «Саме тому, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, - я сьогодні бачу заяву КИРИЛЕНКА про вихід з коаліції, але не бачу підписів про те, хто за неї голосував… Моя позиція полягає в тому, що вони і далі мають обов’язки перед країною, перед своїми виборцями щодо умов збереження ефективно діючої демократичної коаліції».