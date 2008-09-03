Тимошенко відкидає звинувачення Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відкидає звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА в створенні коаліції між БЮТ, КПУ і Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в своєму телезверненні у зв`язку з політичною ситуацією в Україні.

«Що стосується коаліції нашої політичної сили з Партією регіонів і комуністами, то я думаю, що всі люди добре пам`ятають - не я підписувала меморандум про дружбу з Партією регіонів, не я підписувала з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, комуністами і МОРОЗОМ Універсал національної єдності, не я вносила Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єр-міністра й створювала широку коаліцію. Власне кажучи, і не я призначала секретарем Ради нацбезпеки і оборони одного з лідерів Партії регіонів Раїсу БОГАТИРЬОВУ, створюючи з РНБО практично другий уряд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, якщо говорити про зраду, потрібно мати хорошу пам`ять, щоб пригадати новітню історію України, або Президенту – власну біографію.

Прем`єр-міністр також вважає безпідставними звинувачення на її адресу, що стосуються нібито невисловленої оцінки з приводу військового конфлікту в Грузії. «Моя позиція щодо конфлікту в Грузії чітка, зрозуміла й однозначна, вона повністю співпадає з позицією Євросоюзу щодо визнання цілісності й суверенітету території Грузії. Моя позиція мирна й не припускає втягування України в будь-які військові авантюри. Така позиція й надалі залишатиметься саме такою», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.