Тимошенко: СБУ перетворилася на репресивний орган

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в Україні встановлено диктатуру глупості, безвідповідальності й безпорядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в своєму телезверненні у зв`язку з політичною ситуацією в Україні, коментуючи звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА у встановленні в Україні диктатури прем`єр-міністра.

«Віктор Андрійович, та немає у нас ніякої диктатури, на жаль у демократичній коаліції на чолі з вами, окрім диктатури глупості, безвідповідальності й безпорядку, яку я дуже хотіла припинити вчора тими голосуваннями, які відбулися у Верховній Раді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, законопроекти, прийняті ВР 2 вересня, спрямовані на чітке розмежування повноважень Президента та уряду.

«А по-друге, я хотіла вчора голосуванням своєї фракції відокремити ваше оточення від впливу на Службу безпеки України, яка перетворилася на репресивний орган проти політиків, яких ви вважаєте своїми конкурентами», - додала прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, вчора парламент прийняв закони, якими вносяться зміни до законів про Кабмін, про СБУ і до закону про Конституційний Суд, а також до закону, на який було подолано вето Президента, про тимчасові слідчі комісії парламенту.

Сьогодні Президент України заявив про встановлення диктатури прем`єр-міністра.

«Відновлено антиконституційний закон про уряд, який встановлює диктатуру прем`єр-міністра», - зазначив В.ЮЩЕНКО. Він також заявив, що з внесенням змін до закону про Конституційний Суд України, «уряд стає поза всяким контролем».