Тимошенко дякує депутатам НУ-НС, які не підтримали розвал коаліції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає народних депутатів із фракції «Наша Україна – Народна самооборона», які вирішили вийти зі складу коаліції, відновити свою участь у ній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в своєму телезверненні у зв`язку з політичною ситуацією в Україні.

«Я звертаюся до колег і соратників із «Нашої України»: не час знищувати останні демократичні барикади, тому що демократична коаліція може й повинна існувати. У вас є цілих 10 днів для того, щоб без ультиматумів, без провокацій, просто спокійно повернутися в демократичну коаліцію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що голосування у Верховній Раді не можуть бути причиною для виходу цих депутатів із коаліції. «Якщо 8 місяців я і наша команда терпіли все і не дозволили собі знищити демократичну коаліцію, то й вам потрібно цінувати її також, як цінуємо і будуємо її ми», - пояснила вона.

«Я щиро сподіваюся на мудрість і розсудливість наших колег по демократичній коаліції. Я вірю, що робота демократичної коаліції буде відновлена», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому глава уряду висловила подяку депутатам із фракції НУ-НС від Народного Руху України й Громадянського руху «Народна самооборона», а саме Борису ТАРАСЮКУ і Анатолію ГРИЦЕНКУ, а також міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ, які категорично не підтримали вихід фракції з коаліції.

«Я щиро дякую вам за політичну мужність, гідність і честь, за те, що ви залишилися вірними ідеалам демократії та справедливості й не піддалися на провокації президентського Секретаріату та найближчого оточення, й не підписали заяви про вихід із демократичної коаліції», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, фракція «Наша Україна – Народна самооборона» вчора ухвалила рішення про вихід із коаліції. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні фракції. «За» проголосували 39 народних депутатів, проти - 9, утрималися – 6.