Тимошенко починає консультації з "усіма політичними силами"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір із завтрашнього дня провести консультації з усіма політичними силами для стабілізації ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в своєму телезверненні у зв`язку з політичною ситуацією в Україні.

«Я буквально із завтрашнього дня почну консультації з усіма політичними силами в парламенті для того, щоб створити систему консолідації, для того, щоб, нарешті, припинити розбрат, для того, щоб сьогодні в парламенті й в уряді створити осередок стабільності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, Верховна Рада «голосує як годинник». Прем`єр нагадала, що парламент 2 вересня прийняв закони, спрямовані на розвиток вугільної галузі, а сьогодні прийнято закони щодо внесення змін до держбюджету на 2008 рік, що дозволяють підвищити заробітну плату працівникам бюджетної сфери.

«І щодня парламент і уряд ухвалюватимуть ті рішення, яких чекають люди», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.