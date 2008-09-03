Віктор Бала: нашоукраїнці розуміють, що їм нема місця в проектах Президента

Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій: «Був запущений провокаційний механізм підштовхування Тимошенко до радикальних дій» “Думаю, що все ж таки в СП до кінця не вірили, що таке, тобто спільне голосування БЮТ і ПР, може відбутися. Я б це назвав, скоріше всього, не якимось там демаршем, а певною розгубленістю з боку оточення Президента, як наслідок цього і відбулося засідання Політради НУ-НС. Ситуативне координування дій фракцій БЮТ і ПР з ряду принципово важливих для БЮТ і країни законопроектів стало приводом для команди Ющенко-Балоги підсилити тиск на депутатів фракції НУНС з кінцевою метою розвалу демократичної коаліції.

Тим самим політичне протистояння між гілками влади розпеклося до межі. Технологи Банкової запустили сценарій, за яким мало відбутися поетапне усунення Тимошенко від основних механізмів впливу на економічну і політичну ситуацію в країні. Проте Банкова прорахувалася, не відпрацювавши можливості нинішньої позиції БЮТ. По суті, Секретаріату був потрібний привід для остаточного розвалу коаліції і формування нової більшості. При цьому стратегія СП зводилася до того, щоб оминувши вибори, сформувати підконтрольну коаліцію навколо оновленої фракції НУНС і ПР. В той же час «переламати через коліно» 37 депутатів НУНС було неможливо. Саме для цього запустився провокаційний механізм виштовхування БЮТ до радикальних сценаріїв самооборони, які і виявилися в спільному голосуванні фракцій БЮТ і ПР.

Але є побоювання, що після нічного засідання НУНС Президент може остаточно втратити контроль над фракцією і процедурно не зможе забезпечити необхідного голосування. Адже, як відомо, на екстреному нічному засіданні фракції НУНС не було живцем 37 багнетів, що проголосували за вихід з коаліції. Мало місце узгодження позицій по телефону. Більшість членів фракції розуміють, що їм немає місця в новому пропрезидентському проекті, тому вони намагаються вести самостійну комунікацію з БЮТ. Таким чином, в стратегічній перспективі, у Ющенка не залишається іншого виходу окрім як домовлятися про нові правила формування тієї ж демократичної коаліції.