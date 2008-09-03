Одеський "Єдиний центр" закликає об'єднатися навколо курсу Президента

Одеська обласна організація партії «Єдиний центр» закликає всі «здорові демократичні сили» об`єднатися навколо діючого курсу Президента України Віктора ЮЩЕНКА проти спроб БЮТ і Партії регіонів захопити владу. Таку позицію висловив сьогодні на прес-конференції глава обласної організації «Єдиного центру» Андрій ГОЛУБОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, облорганізація підтримує головні тези заяви Президента України, пов`язаного з парламентською кризою і можливим розпуском Верховної Ради з тим, щоб не допустити «сповзання країни у вир громадянського протистояння».

Коментуючи дії БЮТ, які привели до грані розвалу коаліції, А.ГОЛУБОВ відзначив, що «2 вересня парламентські фракції БЮТ-ПР-КПУ фактично зробили державний переворот, проголосувавши за законопроекти, які урізують повноваження Президента України, заглиблюють узурпацію влади прем`єр-міністром і підривають основи конституційного ладу в країні».

Йдеться, акцентував А.ГОЛУБОВ, «про спробу прем`єра узурпувати право безконтрольно призначати всіх міністрів в уряді, забезпечити підзвітність СБУ уряду, ввести нову «спрощену» процедуру імпічменту Президента. Такими діями БЮТ фактично продемонстрував намір поділити владу спільно з Партією регіонів».

За словами представника ЕЦ, щоб захистити територіальну цілісність і демократичний розвиток держави в цій небезпечній для України ситуації, всім здоровим демократичним силам потрібно об`єднатися навколо діючого курсу Президента України В.ЮЩЕНКА проти спроб БЮТ-ПР захопити владу.

«Якщо ж в конституційні терміни не буде сформована парламентська коаліція, Президент України повинен ухвалити рішення про розпуск Верховної Ради», - переконаний А.ГОЛУБОВ.