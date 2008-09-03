Тимошенко: уряд працював, працює і працюватиме далі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що уряд нормально працював, працює і буде працювати далі. Про це вона заявила сьогодні в своєму телезверненні у зв`язку з політичною ситуацією в Україні.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, “уряд нормально працював, працює і, я переконана, буде працювати далі, об’єднуючи навколо себе всі сили політикуму, об’єднуючи всіх здравих політиків”.

Прем’єр при цьому повідомила про досягнення очолюваного нею уряду. Зокрема, “ми за останні 8 місяців тримаємо один з найвищих показників економічного зростання серед інших країн. Я хочу повідомити вам, що ми зібрали вдвічі більший врожай зернових, ніж в минулому році, і побили всі рекорди врожаю зернових навіть за часів Радянського Союзу, і повернули собі славу житниці світу”.

За рахунок боротьби з корупцією та тіньовими схемами Уряд додатково отримав до бюджету більш як 32 млрд. грн., а це значна частина бюджету України, для того, щоб віддати ці гроші людям, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, “ми побудували в Україні першу транзитну магістраль Харків – Дніпропетровськ за європейськими стандартами, і почали створювати Україні добрий імідж транзитної держави. Крім того, ми зупинили і уже останні два місяці довели до нуля ту інфляцію, яку нам залишили в спадщину на рекордному рівні, – 17% річних минулого року”.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, “я можу пишатися як керівник уряду тим, що ми в цьому році на 4 млн. тонн збільшимо видобуток вугілля в Україні, в той час, коли в минулому році він на 5 млн. став нижчим. І ми хочемо зробити все, щоб повернути той рівень видобутку вугілля, який був на початку 90-х років, а це дійсно серйозні рекорди”.

Прем’єр нагадала, що удвічі піднято стипендію студентам, збільшено заробітні плати і пенсії. “Шести мільйонам людей, всупереч колосальній протидії Президента, повернено перший транш заощаджень – 1 тис. грн.”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що демократичним урядом зроблено значно більше, “ніж я перерахувала, незважаючи на те, що кожна наша ініціатива, кожен наш проект проходив такий шалений супротив з боку глави держави і його оточення, що доводилося кожного дня буквально пробивати бетонні стіни і долати бар’єри”.

Насамкінець Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що політикум вже замучив країну достроковими виборами. “Потрібно працювати, а не кожний раз кидати країну в кризи. І я хочу, щоб ви всі знали, що ви можете на мене покластися, що всі принципи і ідеали, які були чітко оголошені під час нашої революції, і які незалежно від кольору прапорів партій сприймаються всією країною, вони будуть продовжені і доведені до логічного завершення. Я з вами, як завжди. І я думаю, що у нас з вами все вийде попри всі проблеми і всі негаразди. Будьте в цьому впевнені”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.