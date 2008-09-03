Кириленко: прокремлівська коаліція БЮТ, ПР і КПУ відбулась

"Наша Україна" спробує зберегти старий формат коаліції, але переконана, що БЮТ створить нову. Про це заявив лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО сьогодні увечері в ефірі “5 каналу”.

"Ми спробуємо переконати БЮТ зберегти старий формат демократичної коаліції. Старої за кількістю депутатів, але не за якістю. Бо демократична коаліція потребує реформ, якщо вже таке трапилось", - заявив він.

Однак В.КИРИЛЕНКО "переконаний, що буде створена коаліція БЮТ, Партії регіонів і КПУ. Якщо не формально, то якась технічна, прагматична чи з якоюсь іншою назвою".

В.КИРИЛЕНКО впевнений, що "прокремлівська коаліція БЮТ, ПР і КПУ відбулась уже і семимильними кроками наближається до своєї легітимізації".

На його думку, всі дії, здійснені 2 вересня у парламенті, направлені на імпічмент Президента України Віктора ЮЩЕНКА і щоб реалізувати новітню політику Кремля, "а між собою конкурувати за більшу лояльність Москви".

"Вся ця більшість, яка утворилась, це абсолютно антиукраїнські речі", - заявив В.КИРИЛЕНКО.

Він також повідомив, що зараз за вихід з коаліції фракція має вже понад 40 голосів і закликав членів НУ-НС, які не голосували, не поширювати неправдиві чутки.

В.КИРИЛЕНКО відзначив, що якщо коаліції не буде – будуть вибори, а якщо вона буде створена – НУ-НС перейде в опозицію, повідомляє “Українська правда”.