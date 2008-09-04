Ще один військовий корабель США заходить у Чорне море

Ще один корабель ВМС США "Маунт Вітні" проходить зону проток на шляху до Чорного моря, повідомив РІА Новости співрозмовник у штабі Чорноморського флоту РФ.

"Корабель ВМС США "Маунт Вітні" проходить зону проток (Босфор і Дарданелли) на шляху до акваторії Чорного моря. "Маунт Вітні" - це т.зв. корабель управління, на ньому, зазвичай, розташований штаб", - розповів співрозмовник агентства.

Напередодні ввечері до акваторії Чорного моря ввійшов корабель ВМС США "Пасфайндер" (Pathfinder - "Дослідник"), який нині перебуває в південній частині моря.

Джерело в російських силових структурах повідомило РІА Новости, що "Пасфайндер" універсальний корабель, який, зокрема, може вести і розвідувальну діяльність.

"Є дані, що захід корабля в Чорне море насамперед пов`язаний з його розвідувальною діяльністю на користь кораблів НАТО, що зайшли в море", - сказав співрозмовник.

В акваторії Чорного моря нині вже шість кораблів НАТО (не рахуючи турецьких), зокрема три - ВМС США, один - Іспанії, один - Німеччині і один - Польщі.