Василь Стоякін, директор Центру політичного маркетингу: "Вихід НУНС з коаліції може “закрити” цей політичний проект" Вихід з демократичної коаліції фракції НУНС – це неадекватна реакція Секретаріату президента на об`єднання парламентських сил, незадоволених недемократичними діями Президента.

Не є таємницею, що президент та СП давно плекали ідею розвалу коаліції з БЮТ і утворення «широкої коаліції» з ПР. Постійна критика на адресу уряду, яка часто-густо виходила за межі етичних норм, мала підштовхнути Тимошенко до конфлікту з президентом і виходу з коаліції. Проте, в секретаріаті, ймовірно, не розуміли, що за цим протистоянням споглядають і інші політичні сили, які ведуть свою гру. І, очевидно, тактика та стратегія цієї гри співпала з лінією, яку виробляє Тимошенко.

При цьому скидається, що вихід фракції НУНС з коаліції означає, зокрема, «закриття» цього політичного проекту. Причому ініціатором знищення НУ був СП, який нав`язував делегатам з`їзду НСНУ слухняних «провідників», систематично розколював блок під час виборів в Києві, створював за рахунок ресурсів НУ «Єдиний центр», переслідував за абсурдними звинуваченнями одного з лідерів «Народної самооборони» тощо.