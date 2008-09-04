Кузьмук вважає, що Ющенко встановив рекорд у генеральському "зіркопаді"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО порушує вимоги законодавства, необгрунтовано присвоюючи велику кількість генеральських звань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони генерал армії Олександр КУЗЬМУК вчора після засідання комітету.

О.КУЗЬМУК повідомив, що на сьогоднішньому засіданні комітету народні депутати розглянули, серед іншого, інформацію щодо присвоєння у 2008 році вищих офіцерських звань (генеральських – УНІАН).

О.КУЗЬМУК пояснив, що це викликано тим “зіркопадом”, який відбувся цього року з нагоди Дня Незалежності України, з огляду на велику кількість присвоєних указами Президента звань вищого офіцерського складу.

Як повідомив народний депутат, цього року до Дня Незалежності Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв 85 генеральських звань, а також 31 так зване “цивільне генеральське звання” державних радників 1-3 ступенів.

“За новітню історію України це, напевно, рекорд з присвоєння такої кількості генеральських звань”, - наголосив О.КУЗЬМУК.

Зокрема, він повідомив, що військовослужбовцям присвоєно 28 вищих офіцерських звань, плюс один “генерал-майор” запасу, у Міністерстві внутрішніх справ додатково заявилося 15 генералів, у Внутрішніх військах МВС – 7, у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій – 9, у податковій міліції – 7, у Державній прикордонній службі – 5, у Службі зовнішній розвідки – 4, у Державному департаменті з питань виконання покарань – 4, в Управлінні державної охорони додатково присвоєно 3 генеральських звання, у Службі безпеки – 2, у Державній спеціальній транспортній службі – 1.

О.КУЗЬМУК також повідомив, що в державі стало більше й на два генерали армії України (це найвище військове звання – УНІАН). “Причому звання “генерал армії України” присвоюються керівникам практично правоохоронних органів, що не відповідає традиції і здоровому глузду”, - вважає народний депутат.

Він наголосив, що “Президент одноразово ввів такий контингент генералів, який загалом на сьогодні існує в Бундесвері, де кількість особового складу дорівнює 245 тис. військовослужбовців”.

“Як військовому, на превеликий жаль, мені прикро, що вищі офіцерські звання, які у першу чергу повинні отримувати кращі: хто заслужив, хто реально командує великими військовими формуваннями – сьогодні нагадують “вдячність у подарунковому футлярі”. Звання присвоюються і завищуються необгрунтовано, що не відповідає тому обсягу службових обов’язків. Це робиться для “потрібних” людей”, - переконаний О.КУЗЬМУК.

У зв’язку з цим, народний депутат наголосив, що Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони стурбований таким станом справ. “Зокрема, й тому, що це відбувається у дуже непростий для держави час. Коли військове звання вручається як заохочення, як подарунок. Це ставить військову людину у постать вдячної особи”, - поясний він.

О.КУЗЬМУК зауважив, що у цій сфері необхідно навести законний порядок і посилити парламентський контроль.

“Ми не бачимо іншого шляху, щоб зупинити таке безглуздя, порушення усіх законів й існуючих традицій. Тому комітет вирішив внести зміни до відповідних законів, які, зокрема, визначають кількість генеральських звань в Україні, а також відповідність ним тих або інших посад. Це повинна затверджувати Верховна Рада за поданням Президента. При цьому персональний розгляд кандидатів на тримання генеральського звання повинен проходити через профільний комітет парламенту”, - підсумував О.КУЗЬМУК.

Одночасно він підкреслив, що “така позиція Президента призводить до девальвації авторитету і престижу генеральського звання, перетворення його у подарунки і заохочення”.