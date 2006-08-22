Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття рідним загиблих внаслідок катастрофи російського літака Ту-154 у Донецькій області

„Прийміть мої щирі співчуття у зв`язку з катастрофою, що трапилася з російський пасажирським літаком Ту-154 у Донецькій області. Разом з російським народом ми сумуємо з тими, хто втратив найдорожче - своїх рідних і близьких”, - йдеться в урядовій телеграмі на ім’я голови Уряду Російської Федерації Михайла ФРАДКОВА.

Від Уряду України та від себе особисто В.ЯНУКОВИЧ передав слова глибокого співчуття й дружньої підтримки родинам загиблих, - повідомляє прес-служба Кабміну.