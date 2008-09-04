У Києві сьогодні вночі палав офіс райвідділу Партії регіонів

Сьогодні вночі в Києві підпалили приміщення Голосіївського районного відділення Партії регіонів, розташованого за адресою проспект Науки, 42/1, корпус 10.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації Партії Регіонів.

За словами керівника Голосіївської організації ПР Віктора ЦУЦКІРІДЗЕ, близько 3.30 ранку невідомі, розбивши вікно, закинули в приміщення кілька пляшок із запалювальною сумішшю, унаслідок чого почалася пожежа.

«Тільки завдяки сусідам з верхнього поверху, які викликали пожежників, і завдяки пожежній команді, яка оперативно прибула на місце події, вдалося уникнути повного знищення офісу Голосіївського відділення Партії регіонів», - сказав В.ЦУЦКІРІДЗЕ, зазначивши, що пожежа встигла знищити частину документації та оргтехніку.

З ранку на місці події працює слідча група.

Київське міське відділення Партії регіонів обіцяє 10 тисяч гривень за допомогу в слідстві та знаходженні винних у підпалі голосіївського офісу.